​Бове забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге Европы

Итальянская «Рома» одержала еще одну победу в Лиге Европы, уже третью подряд с начала турнира. Это случилось в игре с чешской «Славией». «Роме» удалось забить два быстрых гола, особенно быстрым получился первый гол - Эдоардо Бове забил его уже на 43-й секунде игры!

Этот гол стал самым быстрым голом «Ромы» за все время выступлений в Лиге Европы, предыдущий рекорд был установлен в 2020 году в игре против румынского «Клужа». Тогда Генрих Мхитарян, выступавший в ту пору за «волков», забил на 57-й секунде.

В следующем туре «Рома» снова сыграет против «Славии», но на сей раз в гостях.