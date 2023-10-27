Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Бове забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге Европы

27 Октября 2023 • 01:20 Комментировать
Рома
2:0
Славия Прага

Итальянская «Рома» одержала еще одну победу в Лиге Европы, уже третью подряд с начала турнира. Это случилось в игре с чешской «Славией». «Роме» удалось забить два быстрых гола, особенно быстрым получился первый гол - Эдоардо Бове забил его уже на 43-й секунде игры!

Этот гол стал самым быстрым голом «Ромы» за все время выступлений в Лиге Европы, предыдущий рекорд был установлен в 2020 году в игре против румынского «Клужа». Тогда Генрих Мхитарян, выступавший в ту пору за «волков», забил на 57-й секунде.

В следующем туре «Рома» снова сыграет против «Славии», но на сей раз в гостях.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Эдоардо Бове

Новости по матчу

09:16
«Эффект Моуринью!» - реакция болельщиков на игру Лукаку
23:55
Оперативный Бове и бесперебойный Лукаку: «Рома» разделалась с пражской «Славией»
22:58
Лукаку забил в 14-м матче Лиги Европы подряд 1
22:11
«Рома» поразила ворота гостей из Праги на 45-й секунде
21:29
Лукаку сыграет за «Рому» в матче со «Славией» с первых минут
09:03
Рома – Славия Прага: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы – 26 октября 2023
14:59
Моуринью: «Славия» - сильнейшая команда в нашей группе»
11:33
«Рома» - «Славия» Прага: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
13:34 · Лига Европы
Джо Коул: «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил клубный рекорд 1
10:00 · Лига Европы
Салах побил рекорд Анри в еврокубках
09:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу
09:16 · Лига Европы
«Эффект Моуринью!» - реакция болельщиков на игру Лукаку
08:14 · Лига Европы
Агент: «Хорошо, что Лунёв пропустил только пять голов от «Байера»
02:57 · Лига Европы
​Жоао Педро: «Счастлив забить в таком матче»
02:52 · Лига Европы
​«Аякс» проиграл в группе Лиги Европы впервые с 2015 года
02:35 · Лига Европы
​Фати прокомментировал свой первый домашний гол за «Брайтон»
02:28 · Лига Европы
​Клопп: «Были моменты, когда было сложно»
01:52 · Лига Европы
​Милнер: «Было важно одержать первую победу»
01:25 · Лига Европы
​Де Дзерби: «Сыграли отличный матч»
01:20 · Лига Европы
​Бове забил самый быстрый гол «Ромы» в Лиге Европы
00:41 · Лига Европы
​Грифо повторил свершение Луки Тони
00:02 · Лига Европы
«Шериф» ушёл от поражения в матче с «Серветтом» и набрал первое очко
Все новости
Рекомендуем