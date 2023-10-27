​Грифо повторил свершение Луки Тони

В третьем туре группового раунда Лиги Европы немецкий «Фрайбург» съездил в Сербию, где забил три мяча местной «Бачке». Все три гола гостей записал на свой счет итальянец Винченцо Грифо. Он стал всего лишь вторым итальянским игроком, которому удалось сделать хет-трик в матче еврокубка за немецкий клуб.

Первым таким достижением в сезоне 2007/2008 отметился Лука Тони, который тогда выступал в составе мюнхенской «Баварии». Тони тогда забил три мяча в ворота греческого «Ариса» в рамках Кубка УЕФА.

Стоит отметить, что Грифо в своей карьере никогда не выступал в Италии - все время лишь в Германии.