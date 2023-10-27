«Шериф» ушёл от поражения в матче с «Серветтом» и набрал первое очко

Аутсайдеры своей группы Лиги Европы «Шериф» и «Серветт» бились за первые очки на групповой стадии. Первые моменты были созданы лишь под перерыв. Рикардиньо со штрафного бил в ближний верхний угол, вратарь выручил. Ответ гостей был результативным - прострел вдоль ворот, и набежавший Энцо Кривелли открыл счет. Жером Нгом-Бекели имел шанс сравнять счет, но с разворота бил и оставил шанс голкиперу. Рикардиньо подхватил мяч у штрафной и помог партнеру сравнять счет, Дэвид Анкей зарядил в дальнюю девятку.
Ничья 1:1, команды набрали первые очки.
Протокол игры
|41'Кривелли Энцо (0:1)
|(1:1) Анкей Дэвид80'
Коваль Максим•Зохури Армель• 75'Товар Кристиан• 50'Кики Габи•Артундуага Алехандро85' (Гарананга Мунаше (85') •Бадоло Седрик•Талал Амин•Паулу Жоау38' (Нгом-Мбекели Жером (38') •Энрике Луваннор76' (Апостолакис Константинос (76') •Рикардиньо Кавальканте•Анкей Дэвид
Фрик Джереми•Болла Бендегуз76' (Цунэмото Кэйго (76') •Вуйоз Николя•Севрен Йоан•Мазику Брэдли•Стеванович Мирослав•Дулин Давид•Ондуа Гаэль•Антунес Алексис64' (Бедья Крис (64') •Кривелли Энцо64' (Кутеса Дерек (64') •Гийемено Джереми64' (Конья Тимоте (64')
26 октября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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