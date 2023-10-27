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Лига Европы

«Шериф» ушёл от поражения в матче с «Серветтом» и набрал первое очко

27 Октября 2023 • 00:02 Комментировать
Шериф
1:1
Серветт

Аутсайдеры своей группы Лиги Европы «Шериф» и «Серветт» бились за первые очки на групповой стадии. Первые моменты были созданы лишь под перерыв. Рикардиньо со штрафного бил в ближний верхний угол, вратарь выручил. Ответ гостей был результативным - прострел вдоль ворот, и набежавший Энцо Кривелли открыл счет. Жером Нгом-Бекели имел шанс сравнять счет, но с разворота бил и оставил шанс голкиперу. Рикардиньо подхватил мяч у штрафной и помог партнеру сравнять счет, Дэвид Анкей зарядил в дальнюю девятку.

Ничья 1:1, команды набрали первые очки.

Протокол игры  
Шериф1:1Серветт
  41'Кривелли Энцо (0:1)
(1:1) Анкей Дэвид80'  
Коваль МаксимЗохури Армель  75'Товар Кристиан  50'Кики ГабиАртундуага Алехандро 85' (Гарананга Мунаше ( 85') Бадоло СедрикТалал АминПаулу Жоау 38' (Нгом-Мбекели Жером ( 38') Энрике Луваннор 76' (Апостолакис Константинос ( 76') Рикардиньо КавалькантеАнкей Дэвид
Запасные: Вардар БеркайСтрайстари ВикторПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
Фрик ДжеремиБолла Бендегуз 76' (Цунэмото Кэйго ( 76') Вуйоз НиколяСеврен ЙоанМазику БрэдлиСтеванович МирославДулин ДавидОндуа ГаэльАнтунес Алексис 64' (Бедья Крис ( 64') Кривелли Энцо 64' (Кутеса Дерек ( 64') Гийемено Джереми 64' (Конья Тимоте ( 64')
Запасные: Уаттара ТьемокоРуй СтивОбер МарванМаньен ТеоМалл ДжоэлДиба Самба
26 октября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Серветт

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