«Шериф» ушёл от поражения в матче с «Серветтом» и набрал первое очко

Аутсайдеры своей группы Лиги Европы «Шериф» и «Серветт» бились за первые очки на групповой стадии. Первые моменты были созданы лишь под перерыв. Рикардиньо со штрафного бил в ближний верхний угол, вратарь выручил. Ответ гостей был результативным - прострел вдоль ворот, и набежавший Энцо Кривелли открыл счет. Жером Нгом-Бекели имел шанс сравнять счет, но с разворота бил и оставил шанс голкиперу. Рикардиньо подхватил мяч у штрафной и помог партнеру сравнять счет, Дэвид Анкей зарядил в дальнюю девятку.

Ничья 1:1, команды набрали первые очки.