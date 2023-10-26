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Лига Европы

Оперативный Бове и бесперебойный Лукаку: «Рома» разделалась с пражской «Славией»

26 Октября 2023 • 23:55 Комментировать
Рома
2:0
Славия Прага

В третьем туре группового этапа Лиги Европы на «Стадио Олимпико» встречались лидеры квартета G «Рома» и пражская «Славия».

Протокол игры  
Рома2:0Славия Прага
(1:0) Бове Эдоардо1'  
(2:0) Лукаку Ромелу17'  
Свилар МилеН'Дика Эван  68'Манчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоЧелик МехметБове Эдоардо  23' 46' (Паредес Леандро ( 46') Кристанте БрианЗалевски Никола 70' (Белотти Андреа ( 70') Ауа Уссем 88' (Керубини Луиджи ( 88') Лукаку Ромелу 82' (Пагано Риккардо ( 82') Эль-Шаарави Стефан 70' (Карсдорп Рик ( 70')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйПизилли НикколоД'Алессио ФранческоКошта Жоау
Мандоус АлешГолеш ТомашОгбу ИгоВлчек ТомашДоудера ДавидДорли ОскарЗафеирис Христос 82' (Юречка Вацлав ( 82') Думитреску Андрес 64' (Провод Лукас ( 64') Масопуст Лукаш  27' 46' (Юрасек Матей ( 46') Ван Бюрен Мик 71' (Хитил Моймир ( 71') Шранц Иван
Запасные: Громада ЯкубСиротник ЯнВаллем КонрадБоржил ЯнОгунгбай БолуватифеКоларж ОндржейТиджани МухамедТомич Михал
26 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

«Рома» в двух предыдущих сезонах дважды добиралась до еврокубковых финалов. Несмотря на свой былой скепсис по отношению к младшим еврокубкам, Жозе Моуринью теперь с удовольствием водит свою команду по турнирным лестницам Лиги конференций и Лиги Европы.

В 2022 году «волки» начали с малого, выиграв номинально самый слабый еврокубок – Лигу конференций. В финале римляне тогда одолели «Фейеноорд». А вот спустя год римляне остались без международного трофея, не совладав в решающем матче Лиги Европы с «Севильей».

В первых двух турах текущего группового этапа Лиги Европы «Рома» на пару со «Славией» победила «Шериф» и «Серветт». Теперь им предстоял двухматчевый раунд очных разборок. Для начала они повстречались в Риме – об этом матче и пойдёт основная речь. А через две недели они схлестнутся в Праге.

Молниеносно «волки» открыли счёт в домашней игре против «Славии». Не успела завершиться первая минута, но на табло уже горели цифры 1:0. Это Бове с подступов к штрафной площади блестяще кручёным ударом отправил мяч под правую девятку. Так пражская команда пропустила свой первый гол в этой Лиге Европы.

«Рома» комфортно чувствовала себя в атакующем режиме, что позволило ей спустя четверть часа удвоить своё преимущество в счёте. Эль-Шаарави записал себе в актив второй голевой пас. В центре поля он получил мяч и отдал его в зону левого инсайда на Лукаку. Тот не стал мудрить и мощно всадил снаряд под перекладину (2:0).

Кстати, Ромелу забил в четырнадцатом подряд матче Лиги Европы, где принимал участие. Его впечатляющая серия началась ещё в ноябре 2014 года, когда он выступал за «Эвертон» и отличился в ворота «Вольфсбурга». В общем, «Рома» знала, кого брала летом в аренду после «Интера».

По истечении получаса игры «Славия» стала доводить свои атаки до ударов, но «волки» ничего не пропустили до перерыва. Выстрелу Дорли не хватило силы, а вот в случае с попыткой ван Бюрена пришлось вступать в игру Свилару, чтобы преградить мячу путь в нижний угол и перевести его на угловой.

Во втором тайме «Рома» играла по счёту, а в районе часа игры не воспользовалась тремя шансами забить третий мяч. Лукаку промахнулся мимо ближнего угла, эль-Шаарави из-за пределов штрафной зарядил в перекладину, Кристанте не перебросил Мандоуса. Огрызнулась и «Славия». Юрасек выдал обостряющий пас на Шранца, а тот запулил мяч выше цели.

В общем, без интриги прошла концовка. «Рома» спокойно дождалась финального свистка, который зафиксировал третью победу «волков» в трёх матчах группового этапа Лиги Европы. Жозе Моуринью, естественно, наблюдал за перипетиями этой игры из вип-ложи. Главный тренер «Ромы» был дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча после финала Лиги Европы прошлого сезона. То есть ещё в ответной встрече со «Славией» Моуринью не сможет присутствовать на тренерской скамейке – а потом сможет.

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Кирилл Иванцов

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