Салах успел забить на посошок: «Ливерпуль» полуторным составом разгромил «Тулузу»

«Ливерпуль» в третьем туре группового этапа Лиги Европы принимал «Тулузу».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошёл до плей-офф Лиги чемпионов, где на первой стадии проиграл мадридскому «Реалу». Можно вспомнить ещё 2019 год, когда мерсисайдцы победили в Лиге чемпионов. Но сейчас им приходится довольствоваться выступлением в Лиге Европы. С другой стороны, выиграть этот еврокубок, конечно, попроще.

За последние десять с половиной лет победителями Лиги Европы трижды становились английские клубы – дважды «Челси» и однажды «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» тоже был близок к этому в 2016 году, но проиграл тогда «Севилье» 1:3. А последний раз «Ливерпуль» выигрывал Кубок УЕФА в 2001 году, когда превзошёл в финале «Алавес» с редким счётом 5:4 (не по пенальти, но с дополнительным временем).

«Тулуза» же никакими примечательными еврокубковыми достижениями похвастать не может. В предыдущем розыгрыше французского чемпионата она стала тринадцатой, а в Лигу Европы попала благодаря выигрышу Кубка страны. Прямо сейчас «Тулуза» находится на десятом месте Лиги 1, а «Ливерпуль» идёт четвёртым в АПЛ.

«Фиолетовые» ныне проводят лишь шестой свой сезон в еврокубках (предыдущий был 2009/2010). Максимально на международной арене «Тулуза» добиралась до 1/16 финала Кубка ярмарок-1966/1967 и до такой же стадии Кубка УЕФА сезонов 1986/1987 и 1987/1988 годов.

«Красные» сразу завладели инициативой против «фиолетовых». Мерсисайдцы открыли счёт не так оперативно, как «Рома» в параллельной встрече со «Славией», но всё равно довольно быстро. На девятой минуте Гомес отдал по центру пас Жоте. Тот стартовал из зоны между Шмидтом и Кассересом, сдвинулся в правую сторону и со свободного пространства поразил рамку (1:0).

Хозяева были настроены упрочить счёт в свою пользу. Нанесли они пару ударов в условиях плотности из штрафной площади, которые не достигли цели. А потом вдруг откуда ни возьмись пришёл гол «Тулузы». Доннум со своей половины поля низом запустил вперёд Даллингу, тот вышел один на один и выиграл эту дуэль у Келлехера (1:1).

К рубежу получаса игры «красные» поддавили, и не зря ведь. Гравенберх сместился слева к центру, пробил в левый угол – Рестес вытащил. Чуть позже Гравенберх по левому полуфлангу отдал Жоте – тот пальнул выше. Потом хозяева разыграли правофланговый угловой, Трент навесил в район одиннадцатиметровой отметки, и Эндо Ватару головой в правый угол забил свой первый гол в футболке «Ливерпуля» (2:1).

На 34-й минуте Гравенберх ввёл мяч в чужую штрафную по левому полуфлангу и отдал пас вправо Джонсу. Тот пробил с рикошетом от соперника. Дальше сфера отскочила уже от самого Кёртиса в левую сторону, и подхвативший владение Нуньес смачно вонзил мяч под перекладину. Видеоассистенты не нашли игру рукой со стороны Джонса, поэтому гол был засчитан (3:1).

«Тулуза» немножко огрызнулась перед сороковой минутой, когда Сьерро дальним ударом метил в правый угол и не попал в створ. А так, практически не испытали мерсисайдцы проблем в первом тайме. Да, команда Клоппа пропустила один разок до перерыва, но гол «фиолетовых» померк на фоне трёх забитых мячей «красных».

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В начале второго тайма откровенный подарок гостям сделал Келлехер, в своей штрафной площадке отдавший мяч Даллинге. Тот выкатил левее на Суасо, перед которым открылся пустой створ. Если точнее, то всё-таки не пустой, потому что на ленточке стоял Трент. И что вы думаете? Да, Суасо направил мяч прямо в Трента.

Эндо Ватару подключился к другим воротам, чтобы оформить дубль, но не попал в левый угол. С двумя попытками Гравенберха с приличной дистанции справился Нуньес. А на 65-й минуте «Ливерпуль» довёл счёт до крупного, хоть и не самым очевидным образом. Нуньес после передачи Жоты вырвался на рандеву с Рестесом и должен был забивать сам, однако угодил в правую штангу. На подхвате оказался Гравенберх, упаковавший посылку в левый нижний угол (4:1).

Салах вышел на замену, когда всё было уже решено. И успел Мохамед отличиться на третьей добавленной минуте, с нескольких метров поразив цель от перекладины (5:1). Полуторный состав Юргена Клоппа разгромил «Тулузу». Ещё при счёте 4:1 казалось, что могли гости всё-таки избежать именно крупного поражения, однако Сесар Хелаберт пробил по воротам не так, чтобы Келлехер не смог поймать мяч. «Ливерпуль» заработал девять очков по итогам первого круга группы E Лиги Европы, тогда как у «Тулузы» осталось четыре балла.

Кирилл Иванцов