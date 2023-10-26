«Байер» забил 5 мячей «Карабаху» в матче за лидерство

Лидеры группы Н Лиги Европы «Байер» и «Карабах» оспаривали право выйти на чистое первое место. На самом деле интрига была надуманной, так как немецкая команда просто смяла оборону соперника. Уже на первых минутах леверкузенцы разыграли мяч до верного, и Флориан Вирц легко переиграл Андрея Лунёва. Гости быстро сравняли счет с пенальти, Турал Байрамов пробил очень точно, голкипер не дотянулся - 1:1. Амин Адли в центре штрафной наносил удар в касание - перекладина. Вскоре Вирц выкатил мяч под удар Алехандро Гримальдо, который не промахнулся. Тут же контратака по правому флангу, и Виктор Бонифасе со средней дистанции уложил мяч под штангу - 3:1. После перерыва Гримальдо забил снова от радиуса штрафной в левый угол. Несколько минут, и очередной удар Бонифасе парировал Лунёв, но Эдмон Тапсоба легко добил мяч. Гримальдо со штрафного запустил мяч в каркас ворот, был близок к хет-трику.

5:1, «Байер» легко обыграл конкурента.