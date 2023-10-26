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Лига Европы

«Байер» забил 5 мячей «Карабаху» в матче за лидерство

26 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Байер Л
5:1
Карабах

Лидеры группы Н Лиги Европы «Байер» и «Карабах» оспаривали право выйти на чистое первое место. На самом деле интрига была надуманной, так как немецкая команда просто смяла оборону соперника. Уже на первых минутах леверкузенцы разыграли мяч до верного,  и Флориан Вирц легко переиграл Андрея Лунёва. Гости быстро сравняли счет с пенальти, Турал Байрамов пробил очень точно, голкипер не дотянулся - 1:1. Амин Адли в центре штрафной наносил удар в касание - перекладина. Вскоре Вирц выкатил мяч под удар Алехандро Гримальдо, который не промахнулся. Тут же контратака по правому флангу, и Виктор Бонифасе со средней дистанции уложил мяч под штангу - 3:1. После перерыва Гримальдо забил снова от радиуса штрафной в левый угол. Несколько минут, и очередной удар Бонифасе парировал Лунёв, но Эдмон Тапсоба легко добил мяч. Гримальдо со штрафного запустил мяч в каркас ворот, был близок к хет-трику.

5:1, «Байер» легко обыграл конкурента.

Протокол игры  
Байер Л5:1Карабах
(1:0) Вирц Флориан5'  
  16'Байрамов Турал (1:1)
(2:1) Гримальдо Алехандро29'  
(3:1) Бонифасе Виктор35'  
(4:1) Гримальдо Алехандро54'  
(5:1) Тапсоба Эдмон57'  
Коварж МатейКоссуну ОдилонТапсоба Эдмон 71' (Станишич Йосип ( 71') Инкапье ПьероГримальдо Алехандро 80' (Пуэрта Густаво ( 80') Андрих Роберт  43'Джака Гранит 62' (Паласиос Эсекиэль ( 62') Телла НейтанВирц Флориан  15' 70' (Гложек Адам ( 70') Адли АминБонифасе Виктор 62' (Шик Патрик ( 62')
Запасные: Градецки ЛукашЛомб НикласХофманн ЙонасФримпонг ЖеремиМбамба НоаТа Джонатан
Лунёв АндрейСилва Матеус II 46' (Бензия Яссин ( 46') Мустафазаде БахлулМедина КевинДжафаргулиев Элвин  77'Ромао Жулио  45'Янкович Марко 63' (Андраде Патрик ( 63') Байрамов ТуралАндраде Леандро  19' 71' (Ахундзаде Нариман ( 71') Зубир Абделла 87' (Кейта Амиду ( 87') Жуниньо VI 71' (Джиджа Редон ( 71')
Запасные: Алмейда РичардМамедов РахильГугешашвили ЛукаМедведев МаксимГусейнов БадавиРамазанов АминВешович Марко
26 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Байер

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