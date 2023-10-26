Лунёв пропустил три мяча от «Байера» в первом тайме матча «Карабаха»

Голкипер Андрей Лунёв, защищающий ворота азербайджанского «Карабаха», пропустил от «Байера» три гола в первом тайме. Очная встреча команд, напомним, проходит в Леверкузене в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Счёт на пятой минуте открыл Флориан Вирц с паса Гранита Джаки. На 16-й минуте Турал Байрамов счёт сравнял, однако равенство не продлилось до исхода первого получаса игры. На 29-й минуте хозяев вперёд вновь вывел Алехандро Гримальдо, а на 35-й минуте преимущество «фармацевтов» до уверенного довёл Виктор Бонифасе.

Напомним, что следить за ходом матча в текстовой трансляции можно на портале LiveResult.ru. Недавно стартовал его второй тайм!