Лукаку забил в 14-м матче Лиги Европы подряд

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку продолжает превосходную голевую серию в рамках Лиги Европы УЕФА. Она насчитывает у бельгийца уже 14 голевых матчей подряд.

Так, нападающий поражает ворота соперников своего клуба в ЛЕ исправно и каждый матч с 27 ноября 2014 года. В тот день девять лет назад он забил «Вольфсбургу», играя ещё за «Эвертон». С тех пор у него в Лиге Европы накопилось 18 голов.

Напомним, что прямо сейчас «Рома» принимает дома пражскую «Славию». Римляне уже оформили в ворота чешской команды два безответных мяча. На первой минуте это сделал Эдоардо Бове, на 17-й свой гол забил Лукаку.

Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru, идёт перерыв.