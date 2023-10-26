Лунёв пропустил от «Байера» уже на пятой минуте матча

Российский голкипер Андрей Лунёв, защищающий цвета азербайджанского «Карабаха», пропустил от своей бывшей команды уже на пятой минуте матча.

Напомним, что в четверг вечером «Карабах» гостит в Лиге Европы у леверкузенского «Байера». Лунёв вышел против бывшей команды с первых минут. Игра проходит в рамках третьего тура группового этапа.

Автором быстрого гола «фармацевтов» стал Флориан Вирц, разыгравший быструю атаку с опытнейшим Гранитом Джакой. Шансов вытащить удар у Лунёва не было.

Следить за игрой «Байера» и «Карабаха» можно в текстовой трансляции от нашего портала. Азербайджанцы, кстати, уже счёт сравняли.