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Лунёв пропустил от «Байера» уже на пятой минуте матча

26 Октября 2023 • 22:16 Комментировать
Байер Л
5:1
Карабах

Российский голкипер Андрей Лунёв, защищающий цвета азербайджанского «Карабаха», пропустил от своей бывшей команды уже на пятой минуте матча.

Напомним, что в четверг вечером «Карабах» гостит в Лиге Европы у леверкузенского «Байера». Лунёв вышел против бывшей команды с первых минут. Игра проходит в рамках третьего тура группового этапа.

Автором быстрого гола «фармацевтов» стал Флориан Вирц, разыгравший быструю атаку с опытнейшим Гранитом Джакой. Шансов вытащить удар у Лунёва не было.

Следить за игрой «Байера» и «Карабаха» можно в текстовой трансляции от нашего портала. Азербайджанцы, кстати, уже счёт сравняли.

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