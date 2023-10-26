«Рома» поразила ворота гостей из Праги на 45-й секунде

Римская «Рома» бодро начала домашний матч Лиги Европы УЕФА против пражской «Славии». Гостям из Восточной Европы не повезло пропустить от римлян аж на первой минуте – это сделал Эдоардо Бове.

На гол команде Жозе Моуринью понадобилось всего 45 секунд. Стефан эль-Шаарави отдал пас на Бове, а тот с дужки штрафной нанес выстрел в дальний правый угол, поразив цель.

Напомним, что следить за ходом встречи «Ромы» и «Славии» в любое время и в любом месте можно в текстовой трансляции от нашего портала. Матч едва начался!