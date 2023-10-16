​Клуб из Израиля попросил УЕФА перенести матч Лиги Европы

В четверг, 26 октября, «Вильярреал» должен принять «Маккаби» из Хайфы в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Израильский клуб из-за ситуации в стране попросил УЕФА о переносе этой игры. Об этом «Маккаби» объявил официально. Клуб указывает на то, что в нынешней ситуации команде невозможно сосредоточиться на футболе.

В настоящий момент «Маккаби» ждёт ответ от УЕФА с надеждой на положительный для себя результат.

Отметим, что в двух стартовых турах групповой стадии Лиги Европы «Маккаби» смог набрать только один зачётный балл. Команда занимает последнее место в квартете.