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Лига Европы

​Клуб из Израиля попросил УЕФА перенести матч Лиги Европы

16 Октября 2023 • 16:53 Комментировать
Вильярреал
...
Маккаби Хайфа
26.10 22:00

В четверг, 26 октября, «Вильярреал» должен принять «Маккаби» из Хайфы в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Израильский клуб из-за ситуации в стране попросил УЕФА о переносе этой игры. Об этом «Маккаби» объявил официально. Клуб указывает на то, что в нынешней ситуации команде невозможно сосредоточиться на футболе.

В настоящий момент «Маккаби» ждёт ответ от УЕФА с надеждой на положительный для себя результат.

Отметим, что в двух стартовых турах групповой стадии Лиги Европы «Маккаби» смог набрать только один зачётный балл. Команда занимает последнее место в квартете. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Маккаби Хайфа
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ВИЛЬЯРРЕАЛ МАККАБИ ХАЙФА
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