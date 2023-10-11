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Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» официально

11 Октября 2023 • 20:21 Комментировать
Шериф
...
Серветт
26.10 22:00

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук стал новым наставником «Шерифа». Об этом молдавский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее стало известно, что пост главного тренера «Шерифа» покинул Роберто Бордин. Специалист был отправлен в отставку после разгромного поражения команды от «Славии» (0:6) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры в московском «Спартаке» и вместе с командой завоевал чемпионский титул. Последним местом работы 56-летнего тренера был словенский клуб «Целе», который он покинул минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Роман Пилипчук
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ШЕРИФ СЕРВЕТТ
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