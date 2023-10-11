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Юмор: «Азар, ты уверен? Может быть сезон в Лимасоле?»

11 Октября 2023 • 08:55 Комментировать

На официальной странице футбольного клуба «Арис» в социальных сетях появилось изображение мультяшного героя, который звонит по телефону, а подпись картинки была «Азар, ты уверен? Может быть сезон в Лимасоле?»

 

 

Бельгийский футболист Эден Азар в тридцать два года решил завершить футбольную карьеру и выразил благодарность своим бывшим командам – «Лиллю», «Челси» и «Реалу».

«Арис» Лимасол в чемпионате Кипра занимает после семи матчей вторую строчку, имея в своём активе четырнадцать очков и отставая от лидера «Аполлона» всего на один балл. В Лиге Европы команда в группе С занимает второе место, сумев набрать три балла.
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Евро-Футбол.Ру,
Арис Кипр Эден Азар
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