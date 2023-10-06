Роберто Бордин был отправлен в отставку с должности главного тренера команды после крупного поражения в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба молдавского клуба. Итальянец работал в «Шерифе» с января этого года. Исполняющим обязанности наставника будет 41-летний Виктор Михайлов.

5 октября «Шериф» был разгромлен «Славией» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:6.

Стоит сказать, что это поражение стало вторым подряд для молдавского коллектива в еврокубках. На данный момент «Шериф» находится на последней строчке в своей группе. В следующем туре команда встретится со швейцарским клубом «Серветт».