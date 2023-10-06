Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Стало известно, почему Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч Лиги Европы

06 Октября 2023 • 15:56 Комментировать
Арис Лимасол
2:1
Рейнджерс

Николай Шпилевский, отец наставника «Ариса» Алексея Шпилевского, ответил на вопрос о том, почему нападающий Александр Кокорин не вышел в стартовом составе команды на матч Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом. Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие в шести матчах за «Арис», в которых забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

Встреча «Ариса» с «Рейнджерс» завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Николай Шпилевский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
16:30 · Лига Европы
«Шериф» уволил главного тренера после 0:6 от «Славии» официально
15:56 · Лига Европы
Стало известно, почему Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч Лиги Европы
09:09 · Лига Европы
​«Оставайтесь в Лимасоле!!!» - болельщики «Рейнджерс» не ждут возвращения команды
08:47 · Лига Европы
Оуэн отреагировал на вторую победу «Ливерпуля» в Лиге Европы
08:05 · Лига Европы
Моуринью оценил разгромную победу «Ромы»
07:53 · Лига Европы
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» в Лиге Европы
07:40 · Лига Европы
Быстров - о матче «Аталанты»: «Миранчук был на своём месте, спокойненько на скамеечке отдыхал»
07:34 · Лига Европы
Гравенберх: «Я забил самый лёгкий гол в своей карьере»
07:28 · Лига Европы
Белотти назвал цель «Ромы» в Лиге Европы
00:11 · Лига Европы
«Шериф» и «Лудогорец» установили личные антирекорды в еврокубках
00:08 · Лига Европы
«Карабах» скромно обыграл «Хеккен»
00:03 · Лига Европы
«Ливерпуль» спокойно разобрался с бельгийским «Унионом»
05 Октября
23:57 · Лига Европы
«Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»
22:17 · Лига Европы
​«Вест Хэм» установил еврокубковый рекорд для клубов из Англии
21:45 · Лига Европы
Кокорин помог «Арису» переиграть «Рейнджерс»
Все новости
Рекомендуем