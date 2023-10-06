Стало известно, почему Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч Лиги Европы

Николай Шпилевский, отец наставника «Ариса» Алексея Шпилевского, ответил на вопрос о том, почему нападающий Александр Кокорин не вышел в стартовом составе команды на матч Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Тренер не отказался бы от его услуг с первых минут, но случился форс-мажор — возникли небольшие проблемы с пахом. Было рискованно давать ему сразу 90 минут. Кокорин играл с «Рейнджерс» на уколах», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие в шести матчах за «Арис», в которых забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

Встреча «Ариса» с «Рейнджерс» завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.