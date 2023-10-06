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​«Оставайтесь в Лимасоле!!!» - болельщики «Рейнджерс» не ждут возвращения команды

06 Октября 2023 • 09:09 Комментировать
Арис Лимассол
2:1
Рейнджерс

В четверг, 5 октября 2023 года, состоялся матч «Арис» Лимасол – «Рейнджерс», в котором хозяева поля одержали победу со счётом 2:1, стоит отметить, что к шестидесятой минуте «Арис» вёл 2:0. После окончания встречи страницы футбольного клуба «Рейнджерс» в Интернете подверглись жесткой критике.

- Батлэнд - единственный, кто заслуживает того, чтобы улететь домой. Остальные из стартовых 11 могут остаться там, - написал в своём комментарии пользователь.

- Это было все равно что вернуться в начало 80-х! – подмечает другой любитель футбола.

- Оставайтесь в Лимасоле!!! – указал фанат «Рейнджерс».

- Стивен Дэвис УХОДИ! – потребовал другой пользователь сети.

- Не корите себя, Лига Европы – это тяжелейший турнир… - оставил свой издевательский пост болельщик.

- Как Десерт стал профессиональным футболистом? – задаёт вопрос фанат шотландского клуба.

В следующем туре Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет со «Спартой», а «Арис» примет на своём поле «Бетис», оба матча состоятся 26 октября 2023 года. За результатами всех матчей Лиги Европы вы можете следить на нашем спортивном портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Арис Лига Европы Рейнджерс
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