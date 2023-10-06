Оуэн отреагировал на вторую победу «Ливерпуля» в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на вторую победу «Ливерпуля» в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа одолели бельгийский «Юнион» со счетом 2:0.

«Ливерпуль» заставил своих болельщиков понервничать, но победа вполне заслуженная. Второй мяч стал отличным завершением игры», - передает слова обладателя «Золотого мяча» пресс-служба УЕФА.

После двух туров команда из Ливерпуля набрала шесть баллов и располагается на первой строчке в таблице группы Е. Следующий матч подопечные Клоппа проведут против «Брайтона» в рамках Премьер-лиги.