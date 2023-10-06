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Моуринью оценил разгромную победу «Ромы»

06 Октября 2023 • 08:05 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал крупную победу над швейцарским «Серветтом» (4:0) в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы провели ужасный первый тайм. Мне абсолютно не понравилась игра команды. После перерыва отношение команды улучшилось, игроки взвинтили темп. Мне понравилось, как действовали Лукаку и Белотти. Без Дибалы на поле команде не хватает креативности, ведь Ромелу и Андреа чистые форварды», - передает слова португальского тренера пресс-служба УЕФА.

Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

Моуринью выбрал новое место работы

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Рома Жозе Моуринью
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