Клопп высказался о победе «Ливерпуля» в Лиге Европы

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поединка второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского «Юниона». Англичане выиграли со счетом 2:0.

«Мы могли выступить лучше, но смогли забить два поздних мяча. Один был в первом тайме, а второй – во второй половине. Бельгия – страна с хорошей футбольной культурой. Мы набрали важные три балла, хотя могли побеждать более комфортно», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам двух туров «Ливерпуль» с шестью баллами лидирует в своей группе. В следующем матче мерсисайдцы встретятся с французской «Тулузой».