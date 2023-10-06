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Быстров - о матче «Аталанты»: «Миранчук был на своём месте, спокойненько на скамеечке отдыхал»

06 Октября 2023 • 07:40 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда клубов РПЛ, а ныне эксперт Владимир Быстров поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». В матче Лиги Европы против «Спортинга» хавбек остался в запасе.

«Леха был на своём месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что ему летом нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», - высказался Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Алексей перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в трех встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Владимир Быстров Алексей Миранчук
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