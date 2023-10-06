Гравенберх: «Я забил самый лёгкий гол в своей карьере»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался о своем голе в матче группового этапа Лиги Европы против бельгийского «Юниона». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

«Это было круто, прекрасные ощущения. Я забил самый легкий мяч в своей карьере. Но это не имеет значения, ведь гол есть гол. Для меня очень многое значат овации болельщиков. Мне было приятно, что они поддержали меня. Хочу отвечать им хорошей игрой», - передает слова нидерландца пресс-служба «красных».

По итогам двух туров Лиги Европы «Ливерпуль» набрал шесть очков и лидирует в своей группе.