Белотти назвал цель «Ромы» в Лиге Европы

Форвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Серветта». Итальянский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. В активе нападающего два забитых мяча.

«В первой половине встречи мы позволили себе очень много, такого не должно быть. Мы – «Рома», хотим выиграть эту группу. Нужно подходить к каждому матчу с правильным настроем. Нельзя допускать никаких ошибок», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров римский клуб набрал шесть баллов и лидирует в квартете G.