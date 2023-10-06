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Лига Европы

Белотти назвал цель «Ромы» в Лиге Европы

06 Октября 2023 • 07:28 Комментировать

Форвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Серветта». Итальянский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. В активе нападающего два забитых мяча.

«В первой половине встречи мы позволили себе очень много, такого не должно быть. Мы – «Рома», хотим выиграть эту группу. Нужно подходить к каждому матчу с правильным настроем. Нельзя допускать никаких ошибок», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров римский клуб набрал шесть баллов и лидирует в квартете G.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти
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