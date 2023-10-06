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Лига Европы

«Шериф» и «Лудогорец» установили личные антирекорды в еврокубках

06 Октября 2023 • 00:11 Комментировать
Норшелланн
7:1
Лудогорец
окончен

Болгарский «Лудогорец» и молдавский «Шериф» установили личные антирекорды в еврокубковых матчах.

Клуб из Тирасполя проиграл со счётом 0:6 пражской «Славии» в групповой встрече Лиги Европы. Ранее «Шериф» не проигрывал в еврокубках с разницей более чем в три гола.

«Лудогорец» в Лиге конференций УЕФА уступил «Норшеллану» со счётом 1:7. Прежде болгарский коллектив пропускал по шесть голов от «Арсенала» и «Эспаньола».

«Шериф» начал групповой этап Лиги Европы с двух подряд поражений, а «Лудогорец» в своей четвёрке Лиги конференций находится на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Лига Европы Лудогорец Лига конференций
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