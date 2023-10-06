«Карабах» скромно обыграл «Хеккен»

Во втором туре Лиги Европы «Карабах» играл в Швеции против «Хеккена» и выглядел гораздо острее соперника в линии атаки. В дебюте Миккель Рюгор со штрафного бил во вратарский угол - перекладина. У гостей первый момент был у Марко Янковича, который метров с 20 пробил рядом с каркасом. У соперника Эдвард Чилуфя опередил голкипера Андрея Лунёва и направил мяч около штанги - промах. Ответ гостей был голевым, Жуниньо у линии штрафной избавился от опекуна и метко пробил - 0:1.

«Карабах» удержал победу, набрал шесть очков и лидирует вместе с «Байером».