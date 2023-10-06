«Карабах» скромно обыграл «Хеккен»

Во втором туре Лиги Европы «Карабах» играл в Швеции против «Хеккена» и выглядел гораздо острее соперника в линии атаки. В дебюте Миккель Рюгор со штрафного бил во вратарский угол - перекладина. У гостей первый момент был у Марко Янковича, который метров с 20 пробил рядом с каркасом. У соперника Эдвард Чилуфя опередил голкипера Андрея Лунёва и направил мяч около штанги - промах. Ответ гостей был голевым, Жуниньо у линии штрафной избавился от опекуна и метко пробил - 0:1.
«Карабах» удержал победу, набрал шесть очков и лидирует вместе с «Байером».
Протокол игры
|70'Жуниньо VI (0:1)
Абрахамссон Петер•Сандберг Симон78' (Абдулразак Исхак (78') •Хаммар Юхан•Оусоу Айхам•Тотлэнд Томас•Рюгор Миккель•Густафссон Самуэль• 89'Густафссон Симон•Лаюни Амор•Чилуфя Эдвард78' (Юссеф Али (78') •Сонко Момоду56' (Ромео Аман (56')
Лунёв Андрей•Силва Матеус II•Гусейнов Бадави67' (Медведев Максим (67') •Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко• 29'Андраде Леандро82' (Байрамов Турал (82') •Бензия Яссин77' (Кейта Амиду (77') •Зубир Абделла•Жуниньо VI77' (Андраде Патрик (77') 85'
05 октября. Стадион "Нья Уллеви".
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