«Ливерпуль» спокойно разобрался с бельгийским «Унионом»

Во втором туре Лиги Европы «Ливерпуль» играл против бельгийского «Униона», который стал открытием последних лет. Мохамед Салах в дебюте попал в голкипера, а Дарвин Нуньес пробил рядом с каркасом. Нуньес еще раз бил, уже в створ, но парировано. Под конец тайма хозяева заслуженно повели - дальний удар по воротам гостей, сэйв голкипера и добивание в сетку от Райана Гравенберха. Диогу Жота метров с 10 бил под планку, еще одно спасение вратаря. Луис Диас с левого края штрафной зарядил в дальнюю штангу. В компенсированное время Жота из пределов штрафной по правилам поразил правый угол ворот - 2:0.
«Ливерпуль» - единоличный лидер с 6 очками, у соперника один балл.
Протокол игры
|(1:0) Гравенберх Райан44'
|(2:0) Жота Диогу90'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент63' (Гомес Джо (63') •Конате Ибраима•Куанса Джарелл•Цимикас Костас•Гравенберх Райан79' (Собослаи Доминик (79') •Эндо Ватару46' (Макаллистер Алексис (46') •Эллиотт Харви•Салах Мохамед46' (Джонс Кёртис (46') •Жота Диогу•Нуньес Дарвин46' (Диас Луис (46')
Морис Антони•Макаллистер Кевин86' (Сайкс Росс (86') •Бёрджесс Кристиан•Матида Коки•Кастро-Монтес Алессио•Терхо Каспер67' (Родригес Кевин II (67') •Амани Жан75' (Расмуссен Матиас (75') •Ванхутт Шарль76' (Садики Ноа (76') •Пуэртас Кэмерон•Нильссон Хокан67' (Лапуссен Лоик (67') •Эль-Амин Амура Мохамед
05 октября. Стадион "Энфилд".
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