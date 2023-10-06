«Ливерпуль» спокойно разобрался с бельгийским «Унионом»

Во втором туре Лиги Европы «Ливерпуль» играл против бельгийского «Униона», который стал открытием последних лет. Мохамед Салах в дебюте попал в голкипера, а Дарвин Нуньес пробил рядом с каркасом. Нуньес еще раз бил, уже в створ, но парировано. Под конец тайма хозяева заслуженно повели - дальний удар по воротам гостей, сэйв голкипера и добивание в сетку от Райана Гравенберха. Диогу Жота метров с 10 бил под планку, еще одно спасение вратаря. Луис Диас с левого края штрафной зарядил в дальнюю штангу. В компенсированное время Жота из пределов штрафной по правилам поразил правый угол ворот - 2:0.

«Ливерпуль» - единоличный лидер с 6 очками, у соперника один балл.