«Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»

Если в первом туре Лиги Европы «Шериф» минимально проиграл «Роме» (1:2), то следующий матч превратился в фиаско. Молдавская команда гостила у «Славии» и пропустила шесть безответных мячей. На четвертой минуте чехи отобрали мяч, серия передач, и Моймир Хитил открыл счет. Тут же подача со штрафного, и Иго Огбу спокойно головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Христос Зафеирис пробил с рикошетом - 3:0.
На 47-й минуте прострел вдоль ворот гостей, и Иван Шранц точен. Хитил получил отменный длинный пас и не смог пробить голкипера, но Давид Доудера добил - 5:0. Вскоре мяч гулял по штрафной молдаван после углового, и Хитил в упор результативно пробил.
«Славия» и «Рома» набрали по шесть очков, у «Шерифа» ноль баллов.
Протокол игры
|(1:0) Хитил Моймир4'
|(2:0) Огбу Иго7'
|(3:0) Гарананга Мунаше39'
|(4:0) Шранц Иван47'
|(5:0) Доудера Давид58'
|(6:0) Хитил Моймир71'
Мандоус Алеш•Масопуст Лукаш78' (Боржил Ян (78') •Огбу Иго•Голеш Томаш•Доудера Давид66' (Провод Лукас (66') •Думитреску Андрес•Зафеирис Христос66' (Огунгбай Болуватифе (66') •Дорли Оскар•Валлем Конрад66' (Ван Бюрен Мик (66') •Шранц Иван66' (Томич Михал (66') •Хитил Моймир
Коваль Максим•Зохури Армель•Товар Кристиан 35'46' (Бадоло Седрик (46') •Кики Габи• 44'Гарананга Мунаше•Нгом-Мбекели Жером• 68'Рикардиньо Кавальканте56' (Апостолакис Константинос (56') •Адемо Питер46' (Вардар Беркай (46') •Талал Амин•Артундуага Алехандро56' (Анкей Дэвид (56') •Энрике Луваннор
05 октября. Стадион "Фортуна Арена".
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