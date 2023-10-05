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Лига Европы

«Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»

05 Октября 2023 • 23:57 Комментировать
Славия Прага
6:0
Шериф
окончен

Если в первом туре Лиги Европы «Шериф» минимально проиграл «Роме» (1:2), то следующий матч превратился в фиаско. Молдавская команда гостила у «Славии» и пропустила шесть безответных мячей. На четвертой минуте чехи отобрали мяч, серия передач, и Моймир Хитил открыл счет. Тут же подача со штрафного, и Иго Огбу спокойно головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Христос Зафеирис пробил с рикошетом - 3:0.

На 47-й минуте прострел вдоль ворот гостей, и Иван Шранц точен. Хитил получил отменный длинный пас и не смог пробить голкипера, но Давид Доудера добил - 5:0. Вскоре мяч гулял по штрафной молдаван после углового, и Хитил в упор результативно пробил.

«Славия» и «Рома» набрали по шесть очков, у «Шерифа» ноль баллов.

Протокол игры  
Славия Прага6:0Шериф
(1:0) Хитил Моймир4'  
(2:0) Огбу Иго7'  
(3:0) Гарананга Мунаше39'  
(4:0) Шранц Иван47'  
(5:0) Доудера Давид58'  
(6:0) Хитил Моймир71'  
Мандоус АлешМасопуст Лукаш 78' (Боржил Ян ( 78') Огбу ИгоГолеш ТомашДоудера Давид 66' (Провод Лукас ( 66') Думитреску АндресЗафеирис Христос 66' (Огунгбай Болуватифе ( 66') Дорли ОскарВаллем Конрад 66' (Ван Бюрен Мик ( 66') Шранц Иван 66' (Томич Михал ( 66') Хитил Моймир
Запасные: Сиротник ЯнВлчек ТомашКоларж ОндржейТиджани МухамедТредл ЯнЮречка ВацлавЮрасек Матей
Коваль МаксимЗохури АрмельТовар Кристиан  35' 46' (Бадоло Седрик ( 46') Кики Габи  44'Гарананга МунашеНгом-Мбекели Жером  68'Рикардиньо Кавальканте 56' (Апостолакис Константинос ( 56') Адемо Питер 46' (Вардар Беркай ( 46') Талал АминАртундуага Алехандро 56' (Анкей Дэвид ( 56') Энрике Луваннор
Запасные: Страйстари ВикторПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
05 октября. Стадион "Фортуна Арена".

 

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Шериф Славия Прага
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