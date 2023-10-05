«Шериф» пропустил 6 мячей от «Славии»

Если в первом туре Лиги Европы «Шериф» минимально проиграл «Роме» (1:2), то следующий матч превратился в фиаско. Молдавская команда гостила у «Славии» и пропустила шесть безответных мячей. На четвертой минуте чехи отобрали мяч, серия передач, и Моймир Хитил открыл счет. Тут же подача со штрафного, и Иго Огбу спокойно головой переправил мяч в сетку. Под конец тайма Христос Зафеирис пробил с рикошетом - 3:0.

На 47-й минуте прострел вдоль ворот гостей, и Иван Шранц точен. Хитил получил отменный длинный пас и не смог пробить голкипера, но Давид Доудера добил - 5:0. Вскоре мяч гулял по штрафной молдаван после углового, и Хитил в упор результативно пробил.

«Славия» и «Рома» набрали по шесть очков, у «Шерифа» ноль баллов.