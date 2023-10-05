​«Вест Хэм» установил еврокубковый рекорд для клубов из Англии

В четверг «Вест Хэм» обыграл на выезде «Фрайбург» со счётом 2:1 на групповой стадии Лиги Европы. Как сообщат Opta, «молотобойцы» стали первой английской командой, которая в еврокубках выдала серию из 17 матчей без поражений с учётом квалификационных.

Серия «Вест Хэма» без поражений началась с прошлого сезона. По его итогам «молотобойцы» выиграли трофей Лиги конференций, обыграв в финальном матче «Фиорентину» со счётом 2:1.

Отметим, что после двух туров групповой стадии Лиги Европы «Вест Хэм» имеет шесть зачётных баллов в своём активе. В следующем туре лондонская команда будет играть против «Олимпиакоса» на выезде.