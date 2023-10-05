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Лига Европы

Кокорин помог «Арису» переиграть «Рейнджерс»

05 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Арис Лимассол
2:1
Рейнджерс

Во втором туре Лиги Европы «Арис» принимал «Рейнджерс». Уже на девятой минуте у хозяев прошла подача с углового, и Алекс Мукету-Муссунда открыл счет, отправив мяч в дальний угол ударом головой. Сириль Дессерс получил мяч у линии штрафной, продавил защитника и сравнял счет, но его команда радовалась недолго - вне игры там. После перерыва стала голевой атака «Ариса» по левому флангу с прострелом под удар, и Уоррен Шави в касание удвоил счет. У гостей прошел навес с правого края поля, и Абдалла Сима, выиграв борьбу в воздухе метко пробил в ближний угол - 2:1. Александр Кокорин вышел на поле на полтайма и едва сразу не забил, но его попытка метров с восьми все же была парирована.

Турнирное положение в группу запутанное - у всех команд по три очка.

Протокол игры  
Арис Лимассол2:1Рейнджерс
(1:0) Мукету-Муссунда Алекс9'  
(2:0) Шави Уоррен59'  
  70'Сима Абдалла (2:1)
Ванаилсон ЛусианоБоакье Эрик  52' 80' (Брорссон Франц ( 80') Яго СтивМукету-Муссунда Алекс  30'Урошевич СлободанСёке ЮлиусСтруски Кароль 68' (Браун Морган ( 68') Маямбела МихлалиГомис Янник  75'Бенгтссон Лео 68' (Кокорин Александр ( 68') Шави Уоррен
Запасные: Деметриу АндреасKonstantinos ChrysostomouМоннор ДжейденШполярич МатьяСтемпиньски МариушСофрониу Эллинас
Батлэнд ДжекГолдсон КоннорТавернье ДжеймсДэвис Бен IIБаришич БорнаЛаммерс Сэм 68' (Руф Кемар ( 68') Раскин Николас 68' (Сифуэнтес Хосе ( 68') Ландстрем ДжонРайт СкоттСима Абдалла  50'Дессерс Сириль  64'
Запасные: Сауттар ДжонМаккрори РоббиСтерлинг ДюжонДивайн АдамФрейзер РоббиМакКосленд РоссМаккиннон КоулКинг ЛеонРайт КиранЛайалл Аарон
05 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Рейнджерс Арис Лимассол
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