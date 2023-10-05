Кокорин помог «Арису» переиграть «Рейнджерс»

Во втором туре Лиги Европы «Арис» принимал «Рейнджерс». Уже на девятой минуте у хозяев прошла подача с углового, и Алекс Мукету-Муссунда открыл счет, отправив мяч в дальний угол ударом головой. Сириль Дессерс получил мяч у линии штрафной, продавил защитника и сравнял счет, но его команда радовалась недолго - вне игры там. После перерыва стала голевой атака «Ариса» по левому флангу с прострелом под удар, и Уоррен Шави в касание удвоил счет. У гостей прошел навес с правого края поля, и Абдалла Сима, выиграв борьбу в воздухе метко пробил в ближний угол - 2:1. Александр Кокорин вышел на поле на полтайма и едва сразу не забил, но его попытка метров с восьми все же была парирована.

Турнирное положение в группу запутанное - у всех команд по три очка.