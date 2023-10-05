Кокорин помог «Арису» обыграть «Рейнджерс»

«Арис» дома обыграл «Рейнджерс» и догнал шотландцев в группе Лиги Европы. Добиться этого успеха киприотам помог Александр Кокорин, вышедший на замену во втором тайме.

Четверг – это день матчей для второстепенных по значимости еврокубков. В рамках Лиги Европы «Арис» принимал «Рейнджерс». Кипрский клуб начал турнир с поражения от пражской «Спарты», а шотландцы одолели «Бетис». Естественно, Александру Кокорину и его партнёрам необходимо было дома обыгрывать соперника, тем более, момент был подходящий. Клуб из Глазго уволил главного тренера на фоне неудачных результатов на старте сезона.

Хозяева начали матч активно и быстро добились успеха. Маямбела получил мяч от Гомиса на правом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол, но Батлэнд спас, парировал футбольный снаряд на угловой. Однако корнер принёс результат. Бенгтссон навесил, а Мукету-Муссунда опередил всех и головой пробил в дальний угол.

Киприоты продолжали атаковать. Вскоре Маямбела попробовал пробить с линии штрафной, но Тавернье попытку заблокировал. Затем уже после прострела полузащитника хозяев метров с семи бил Бенгтссон, но получил выше цели. Подходы же гостей были неопасными. Так, Ламмерс справа вошёл в штрафную и пробил в створ, но точно в руки Ванаилсону. Правда, вскоре шотландцы забили, но сделали это из небольшого офсайда.

Вторая половина стартового тайма прошла в спокойной борьбе. Обе команды совершали подходы к воротам друг друга, но не угрожали серьёзно. В итоге к перерыву счёт больше не изменился. В начале второй половины гости пытались взвинтить темп. «Рейнджерс» провёл несколько атак, но они ничем не увенчались.

Когда казалось, что гости вот-вот сравняют счёт, они пропустили. Бенгтссон прорвался по левому флангу, ушёл от Ландстрема и прострелил, а Шави в касание пробил в цель. Этот мяч стал результатом того, что гости чуть раскрылись, а хозяева смогли этим воспользоваться. Правда, шотландцы не собирались сдаваться и продолжали искать путь к воротам соперника. Через десять минут это дало результат. Ландстрем исправился, получив мяч справа и навесив, а Сима опередил защитников и головой пробил в ближний угол.

Почти тут же Кокорин мог восстановить статус-кво. После прострела справа Маямбела зацепился за мяч и откатил его россиянину, но его удар метров с восьми Батлэнд парировал. «Рейнджерс» в ответ заработал перспективный штрафной, но Баришич со штрафного пробил выше цели. В концовке был активен Руф. То после его навеса мяч забрал Ванаилсон, то он сам замыкал передачу с фланга, но пробил мимо створа. В итоге «Арис» сумел удержать победу.

Впереди в рамках Лиги Европы «Рейнджерс» ждут два матча со «Спартой», первый из которых состоится в Праге. В ближайшем же туре шотландской Премьер-лиги глазгианцы отправятся на выезд к «Сент-Миррену». «Арис» же в следующих турах дважды сразится с «Бетисом»: сначала дома, потом на выезде. В чемпионате же Кипра команду в ближайшем туре ждёт «Анартосис».