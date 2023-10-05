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Лига Европы

Кокорин помог «Арису» обыграть «Рейнджерс»

05 Октября 2023 • 21:44 Комментировать (2)
Арис Лимассол
2:1
Рейнджерс

«Арис» дома обыграл «Рейнджерс» и догнал шотландцев в группе Лиги Европы. Добиться этого успеха киприотам помог Александр Кокорин, вышедший на замену во втором тайме.

Протокол игры  
Арис Лимассол2:1Рейнджерс
(1:0) Мукету-Муссунда Алекс9'  
(2:0) Шави Уоррен59'  
  70'Сима Абдалла (2:1)
Ванаилсон ЛусианоБоакье Эрик  52' 80' (Брорссон Франц ( 80') Яго СтивМукету-Муссунда Алекс  30'Урошевич СлободанСёке ЮлиусСтруски Кароль 68' (Браун Морган ( 68') Маямбела МихлалиГомис Янник  75'Бенгтссон Лео 68' (Кокорин Александр ( 68') Шави Уоррен
Запасные: Деметриу АндреасKonstantinos ChrysostomouМоннор ДжейденШполярич МатьяСтемпиньски МариушСофрониу Эллинас
Батлэнд ДжекГолдсон КоннорТавернье ДжеймсДэвис Бен IIБаришич БорнаЛаммерс Сэм 68' (Руф Кемар ( 68') Раскин Николас 68' (Сифуэнтес Хосе ( 68') Ландстрем ДжонРайт СкоттСима Абдалла  50'Дессерс Сириль  64'
Запасные: Сауттар ДжонМаккрори РоббиСтерлинг ДюжонДивайн АдамФрейзер РоббиМакКосленд РоссМаккиннон КоулКинг ЛеонРайт КиранЛайалл Аарон
05 октября.

Четверг – это день матчей для второстепенных по значимости еврокубков. В рамках Лиги Европы «Арис» принимал «Рейнджерс». Кипрский клуб начал турнир с поражения от пражской «Спарты», а шотландцы одолели «Бетис». Естественно, Александру Кокорину и его партнёрам необходимо было дома обыгрывать соперника, тем более, момент был подходящий. Клуб из Глазго уволил главного тренера на фоне неудачных результатов на старте сезона.

Хозяева начали матч активно и быстро добились успеха. Маямбела получил мяч от Гомиса на правом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол, но Батлэнд спас, парировал футбольный снаряд на угловой. Однако корнер принёс результат. Бенгтссон навесил, а Мукету-Муссунда опередил всех и головой пробил в дальний угол.

Киприоты продолжали атаковать. Вскоре Маямбела попробовал пробить с линии штрафной, но Тавернье попытку заблокировал. Затем уже после прострела полузащитника хозяев метров с семи бил Бенгтссон, но получил выше цели. Подходы же гостей были неопасными. Так, Ламмерс справа вошёл в штрафную и пробил в створ, но точно в руки Ванаилсону. Правда, вскоре шотландцы забили, но сделали это из небольшого офсайда.

Вторая половина стартового тайма прошла в спокойной борьбе. Обе команды совершали подходы к воротам друг друга, но не угрожали серьёзно. В итоге к перерыву счёт больше не изменился. В начале второй половины гости пытались взвинтить темп. «Рейнджерс» провёл несколько атак, но они ничем не увенчались.

Когда казалось, что гости вот-вот сравняют счёт, они пропустили. Бенгтссон прорвался по левому флангу, ушёл от Ландстрема и прострелил, а Шави в касание пробил в цель. Этот мяч стал результатом того, что гости чуть раскрылись, а хозяева смогли этим воспользоваться. Правда, шотландцы не собирались сдаваться и продолжали искать путь к воротам соперника. Через десять минут это дало результат. Ландстрем исправился, получив мяч справа и навесив, а Сима опередил защитников и головой пробил в ближний угол.

Почти тут же Кокорин мог восстановить статус-кво. После прострела справа Маямбела зацепился за мяч и откатил его россиянину, но его удар метров с восьми Батлэнд парировал. «Рейнджерс» в ответ заработал перспективный штрафной, но Баришич со штрафного пробил выше цели. В концовке был активен Руф. То после его навеса мяч забрал Ванаилсон, то он сам замыкал передачу с фланга, но пробил мимо створа. В итоге «Арис» сумел удержать победу.

Впереди в рамках Лиги Европы «Рейнджерс» ждут два матча со «Спартой», первый из которых состоится в Праге. В ближайшем же туре шотландской Премьер-лиги глазгианцы отправятся на выезд к «Сент-Миррену». «Арис» же в следующих турах дважды сразится с «Бетисом»: сначала дома, потом на выезде. В чемпионате же Кипра команду в ближайшем туре ждёт «Анартосис».

Роман Андреев

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Арис Рейнджерс
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Комментарии (2)
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TEREX
05 Октября 2023 в 22:57
хто тама пытаица рианимиравать фулигана..)) апеть иво с пляжа выташыли..)) ни мишайти сашки жыть
ингерман
05 Октября 2023 в 22:50
ай памох же точна.. какора вышел на 68 минуте и тут жа им забили на 70-й.. А-ха-ха-ха! )))
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