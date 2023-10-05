«Львы» проснулись поздно: «Аталанта» без Алексея Миранчука обыграла «Спортинг» в противоречивом матче

«Аталанта» во втором туре группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к лиссабонскому «Спортингу». Алексей Миранчук попал в число запасных футболистов команды из Бергамо.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Аталанта» одержала в родных стенах дежурную победу над польским «Ракувом», забив два безответных мяча во втором тайме. Алексей Миранчук появился на замену и провёл на поле примерно полчаса, не отметившись результативными действиями.

«Спортинг» же в середине сентября победил на выезде австрийский «Штурм» из Граца со счётом 2:1. Если взять прошлый сезон, то «зелёно-белые» тогда завершили своей еврокубковый путь в четвертьфинале Лиги Европы, вылетев от «Ювентуса». «Аталанта» же в том розыгрыше еврокубков участия не принимала.

Сейчас бергамаски быстро освоились на «Жозе Алваладе», и весь первый тайм прошёл под их плотным контролем. «Львы» выглядели совсем уж пассивно, план Рубена Аморима на игру явно не работал. Про такие провальные таймы часто говорят, что недорабатывающим командам хочется забывать их как можно скорее.

Планомерное давление «Аталанты» на чужие ворота привело к паре забитых мячей по истечении получаса игры. На правом полуфланге Копмейнерс отдал пас к лицевой на Дзаппакосту, который прострелил на поразившего цель Скальвини. Кроме того, Руджери после передачи от Лукмана вышел один на один и вторым ударом отправил мяч в пустые ворота, после того как первую попытку Адан отразил.

Подошли бы команды к перерыву и с крупным счётом, если бы между реальными голами «Аталанты» свой момент реализовал ещё и Адемола Лукман. Он получил прострел слева от Руджери, покрутился перед Инасиу на линии вратарской и с разворота запустил мяч выше створа. Судя по характеру игры, разгром хозяев по итогам первой половины встречи не смотрелся бы излишним.

В перерыве Джанпьеро Гасперини перестроил свою команду на оборонительный футбол, и «Спортинг» долгое время был не в состоянии по-настоящему угрожать воротам соперника. За исключением эпизода на 52-й минуте, когда Эдвардс подал с правого фланга, а Инасиу головой опасно пробил рядом с левой штангой.

Приключения для «Аталанты» начались после 70-й минуты. Диоманде попал мячом в отставленную кисть Скальвини – пенальти после видеоповтора. Муссо упал в левую от себя сторону, а Дьёкереш пробил тоже в левую от себя сторону, то есть в противоположную. И попал в штангу. Но не просто попал в штангу. Мяч отскочил от неё в ворота. Счёт стал 1:2.

На эмоциональном подъёме «львы» быстро организовали пару выходов один на один с вратарём противника. Когда выскакивал Эдвардс, свою рамку защитил Муссо. В случае с моментом Катаму ситуация была сложнее. Жени попал в левую штангу, после которой мяч срикошетил на угловой от головы Муссо. Вскоре ещё Педру Гонсалвеш слева с острого угла со штрафного бахнул над перекладиной.

Гости сумели отвести игру от своих ворот, и ещё Адану пришлось спасть свои владения после дальнего выстрела Скамакки. «Аталанта» в матче с разными таймами одержала / удержала победу над «Спортингом». Алексей Миранчук так и остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини. Теперь шесть очков в копилке у бергамасков, а у «львов» осталось три балла в группе D Лиги Европы.

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Кирилл Иванцов