​«Ливерпуль» назвал состав на матч Лиги Европы с бельгийским «Унионом»

В четверг вечером «Ливерпуль» будет принимать «Унион Сент-Жиллуаз» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Жота, Салах, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и бельгийским «Унионом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом туре группового этапа «Ливерпуль» обыграл ЛАСК со счётом 3:1.