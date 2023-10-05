«Хеккен» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Швеции проходит матч второго тура Лиги Европы между «Хеккеном» и «Карабахом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Хеккен - Карабах
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Протокол игры
Абрахамссон Петер•Сандберг Симон•Хаммар Юхан•Оусоу Айхам•Тотлэнд Томас•Рюгор Миккель•Густафссон Самуэль•Густафссон Симон•Лаюни Амор•Чилуфя Эдвард•Сонко Момоду
Лунёв Андрей•Силва Матеус II•Гусейнов Бадави•Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко• 29'Андраде Леандро•Бензия Яссин•Зубир Абделла•Жуниньо VI
05 октября. Стадион "Nya Ullevi Stadion".
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