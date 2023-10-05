«Славия» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В Праге проходит матч второго тура Лиги Европы между «Славией» и «Шерифом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Славия Прага - Шериф
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Протокол игры
|(1:0) Хитил Моймир4'
|(2:0) Огбу Иго7'
|(3:0) Зафеирис Христос39'
Мандоус Алеш•Масопуст Лукаш•Огбу Иго•Голеш Томаш•Доудера Давид•Думитреску Андрес•Зафеирис Христос•Дорли Оскар•Валлем Конрад•Шранц Иван•Хитил Моймир
Коваль Максим•Зохури Армель•Товар Кристиан• 35'Кики Габи•Гарананга Мунаше•Нгом-Мбекели Жером•Рикардиньо Кавальканте•Адемо Питер•Талал Амин•Артундуага Алехандро•Энрике Луваннор
05 октября. Стадион "Фортуна Арена".
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