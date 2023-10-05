«Ливерпуль» - «Унион» Сент-Жиллуаз: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Англии проходит матч второго тура Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Унионом» из Сент-Жиллуаза.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз
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Протокол игры
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Куанса Джарелл•Цимикас Костас•Гравенберх Райан•Эндо Ватару•Эллиотт Харви•Салах Мохамед•Жота Диогу•Нуньес Дарвин
Морис Антони•Макаллистер Кевин•Бёрджесс Кристиан•Матида Коки•Кастро-Монтес Алессио•Терхо Каспер•Амани Жан•Ванхутт Шарль•Пуэртас Кэмерон•Нильссон Хокан•Эль-Амин Амура Мохамед
05 октября. Стадион "Энфилд".
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