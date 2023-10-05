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«Ливерпуль» - «Унион» Сент-Жиллуаз: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

05 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Унион Сент-Жиллуаз
1 1.23 X 7.50 2 13.00
1-й тайм

В Англии проходит матч второго тура Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Унионом» из Сент-Жиллуаза.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ливерпуль0:0Унион Сент-Жиллуаз
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаКуанса ДжареллЦимикас КостасГравенберх РайанЭндо ВатаруЭллиотт ХарвиСалах МохамедЖота ДиогуНуньес Дарвин
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Морис АнтониМакаллистер КевинБёрджесс КристианМатида КокиКастро-Монтес АлессиоТерхо КасперАмани ЖанВанхутт ШарльПуэртас КэмеронНильссон ХоканЭль-Амин Амура Мохамед
Запасные: Имбрехтс ЙоахимСадики НоаЛапуссен ЛоикРасмуссен МатиасРодригес Кевин IIВенссенс МаксимЭккерт Айенса ДеннисЛейсен ФеддеТеклаб ХенокХугевельде НатанСайкс Росс
05 октября. Стадион "Энфилд".
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ЛИВЕРПУЛЬ УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ
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