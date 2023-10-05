Кокорин — в запасе «Ариса» на игру Лиги Европы

Сегодня, 5 октября, кипрский «Арис» на своём поле примет шотландский «Рейнджерс» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не попал в стартовый состав своей команды и начнет игру на скамейке запасных. С первых минут главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский решил выпустить следующих футболистов: Ванаилсон (вр), Боакье, Яго, Мукету-Муссунда, Урошевич, Сёке, Струски, Маямбела, Гомис, Бенгтссон, Шави.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в четырех матчах в составе «Ариса» и отметился одним забитым мячом. Стоит сказать, что этот мяч нападающий забил в первом туре Лиги Европы в ворота «Спарты».

Начало матча «Арис» - «Рейнджерс» запланировано на 19:45 по мск. Текстовая трансляция встречи пройдет на портале LiveResult.