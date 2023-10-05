Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Лиги Европы

Сегодня, 5 октября, «Аталанта» на выезде сыграет со «Спортингом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет игру со скамейки запасных. Основной состав итальянского коллектива выглядит следующим образом: Муссо (вр), Скальвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, де Кетеларе, Лукман.

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Начало матча «Спортинг» - «Аталанта» запланировано на 19:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.