«Спортинг» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Португалии проходит матч второго тура Лиги Европы между «Спортингом» и «Аталантой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спортинг Л - Аталанта
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Протокол игры
|33'Скальвини Джорджио (0:1)
|43'Руджери Маттео (0:2)
Адан Антонио•Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу•Матеус Рейс•Фреснеда Иван•Юлманд Мортен46' (Эдвардс Маркус (46') •Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II46' (Коатес Себастьян (46') •Паулинью Жуан46' (Катаму Жени (46') •Дьёкереш Виктор•Поте
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат 51'54' (Толой Рафаэл (54') • 60'Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль54' (Скамакка Джанлука (54') •Лукман Адемола
05 октября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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