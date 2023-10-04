Моуринью: «Уже очевидно, что в Лиге Европы окажется кто-то из «акул», играющих в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью надеется избежать встречи с топ-командами, выступающими в Лиге чемпионов.

В четверг «Рома» проведёт матч Лиги Европы против швейцарского «Серветта». В том же квартете выступают «Славия» и «Шериф».

«Наша первостепенная задача – выйти в плей-офф, вторая – выиграть свою группу. В прошлом сезоне нам пришлось сыграть две дополнительные игры против команды, выбывшей из Лиги чемпионов, поэтому теперь желательно занять первое место. Но пока рано судить, кто нам может достаться в плей-офф.

Нужно следовать шаг за шагом. Судя по матчам Лиги чемпионов, уже видно, что кто-то из «акул» обязательно окажется в Лиге Европы. Это всегда тяжело, но в прошлом сезоне мы с этим справились», – сказал на пресс-конференции Моуринью.