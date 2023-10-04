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Лига Европы

Гаттузо оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»

04 Октября 2023 • 17:18 Комментировать
Марсель
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Брайтон
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05.10 19:45

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с «Брайтоном».

Встреча пройдёт в четверг в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Нам предстоит сыграть с командой, входящей в тройку лучших в Европе с точки зрения качества владения мячом. «Брайтон» может сменить десять игроков в стартовом составе, но подход и философия останутся прежними. Де Дзерби – великолепный специалист, я давно его знаю. Думаю, на данный момент его можно назвать одним из лучших тренеров Италии. Он всегда знал, чего хочет, и так было даже во времена его работы в Серии С», – цитирует Football Italia наставника «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо Брайтон Роберто де Дзерби
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