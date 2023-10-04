Гаттузо оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с «Брайтоном».

Встреча пройдёт в четверг в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Нам предстоит сыграть с командой, входящей в тройку лучших в Европе с точки зрения качества владения мячом. «Брайтон» может сменить десять игроков в стартовом составе, но подход и философия останутся прежними. Де Дзерби – великолепный специалист, я давно его знаю. Думаю, на данный момент его можно назвать одним из лучших тренеров Италии. Он всегда знал, чего хочет, и так было даже во времена его работы в Серии С», – цитирует Football Italia наставника «Марселя».