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Лига Европы

​Лукаку побил рекорд Роналду

03 Октября 2023 • 22:09 Комментировать

В первом туре группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» обыграла тираспольский «Шериф», при этом голом отметился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Тем самым Лукаку побил рекорд Криштиану Роналду - дело в том, что бельгиец забивает уже в двенадцати матчах европейских турниров кряду, а предыдущий рекорд равнялся одиннадцати матчам и принадлежал, конечно же, Криштиану Роналду, который добился своего в период с июня 2017 года по апрель 2018.

Но то было в Лиге чемпионов, а если говорить конкретно о Лиге Европы или Кубке УЕФА, то там рекорд бит уже давно - до Лукаку это свершение было на счету Алана Ширера, восемь матчей кряду в 2004-2005.  


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Криштиану Роналду Алан Ширер Ромелу Лукаку
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