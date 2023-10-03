​Лукаку побил рекорд Роналду

В первом туре группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» обыграла тираспольский «Шериф», при этом голом отметился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Тем самым Лукаку побил рекорд Криштиану Роналду - дело в том, что бельгиец забивает уже в двенадцати матчах европейских турниров кряду, а предыдущий рекорд равнялся одиннадцати матчам и принадлежал, конечно же, Криштиану Роналду, который добился своего в период с июня 2017 года по апрель 2018.

Но то было в Лиге чемпионов, а если говорить конкретно о Лиге Европы или Кубке УЕФА, то там рекорд бит уже давно - до Лукаку это свершение было на счету Алана Ширера, восемь матчей кряду в 2004-2005.