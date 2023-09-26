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Матч за Суперкубок УЕФА 2024 года пройдет в Варшаве официально

26 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о месте проведения матча за Суперкубок УЕФА.

Отмечается, что игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2023/24 состоится 14 августа на Национальном стадионе в столице Польши.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА 2023 года первоначально должен был пройти в Казани, однако из-за политической ситуации в мире УЕФА принял решение перенести его в Афины. По итогу «Манчестер Сити» завоевал титул, переиграв испанскую «Севилью» по итогам серии 11-метровых ударов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок Уефа
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Матч за Суперкубок УЕФА 2024 года пройдет в Варшаве официально
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