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Лунёв - о победе «Карабаха» над «Молде»: «Результат закономерен»

22 Сентября 2023 • 22:52 Комментировать
Карабах
1:0
Молде
окончен

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о победе над норвежским «Молде» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь отметил, что очень приятно, что его команда одержала победу, ведь её важно было одержать при родных трибунах.

«Результат вполне закономерен, двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу. Дай бог, дальше будет только лучше, будем прибавлять с каждой игрой», - приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, что 31-летний голкипер пополнил ряды команды из Азербайджана в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «1+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Молде
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