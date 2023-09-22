Игрок «Брайтона» Марч: «Сложно победить, если пропускаешь трижды»

Хавбек английского «Брайтона» Солли Марч пообщался с представителями СМИ после неудачного старта в групповом раунде Лиги Европы. В первом туре «чайки» потерпели домашнее поражение от АЕКа со счетом 2:3.

«Это было весомое событие для нашей команды. Мы ждали этого с конца прошлого сезона. Соперник забил три довольно легких гола. В таком турнире, как Лига Европы, сложно выиграть, если пропускаешь трижды», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок в еврокубке «Брайтон» проведет против французского «Марселя». Встреча состоится в четверг, 5 октября.