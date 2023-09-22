Тренер «Ариса» Шпилевский: Я ждал от Кокорина большего в первой половине матча против «Спарты»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего Александра Кокорина в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».

Специалист отметил, что ожидал от россиянина большего в первой половине матча, так как у него было несколько недочётов.

«Во второй половине он сыграл отлично. Ему просто нужно войти в игру после «Фиорентины», восстановить игровой ритм. Он полностью предан и старается на тренировках», - приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин второй сезон подряд проводит в аренде в кипрском клубе.