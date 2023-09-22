Де Дзерби прокомментировал неожиданное поражение «Брайтона» в Лиге Европы

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о поражении от греческого АЕКа (2:3) в поединке первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы показали игру неплохого качества. Горжусь своими подопечными. Мы пока не столь опытные, как АЕК, но показали характер и правильный настрой. «Брайтон» контролировал ход игры, а потому огорчен результатом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Брайтон» занимает пятое место с 12 набранными баллами. Следующий поединок «чайки» сыграют на домашнем стадионе против «Борнмута».