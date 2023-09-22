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Клопп стал рекордсменом «Ливерпуля»

22 Сентября 2023 • 09:02 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп стал рекордсменом мерсисайдского клуба по победам в еврокубках. Об этом рапортуют журналисты Anfield Watch.

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы мерсисайдцы одержали гостевую победу над австрийским ЛАСКом со счетом 3:1. Эта «виктория» стала для немецкого специалиста 50-й в еврокубках у руля «Ливерпуля». Ранее ни одному специалисту не удавалось достичь такой отметки.

Юрген занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2026 году.

Следующий матч «красные» проведут против «Вест Хэма» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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