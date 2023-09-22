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Гравенберх оценил свою игру за «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

22 Сентября 2023 • 08:53 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался о своем дебюте за «красных» в еврокубках в поединке Лиги Европы против ЛАСКа. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Я хорошо сыграл, но иногда были моменты, когда действовал небрежно. Нужно поработать над этим. Ассист на Диаса? Я увидел пространство и отдал передачу, а он отлично все завершил», - передает слова нидерландского полузащитника пресс-служба английского клуба.

Напомним, что Гравенберх перебрался в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Трудовое соглашение 21-летнего полузащитника с «красными» рассчитано до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Райан Гравенберх
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