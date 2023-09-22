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Лига Европы

Моуринью поделился мнением об игре Лукаку

22 Сентября 2023 • 08:44 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего команды Ромелу Лукаку в поединке Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

«Я ждал, что Ромелу выйдет с боевым настроем. По ходу встречи думал заменить его, но тогда уже было сделано четыре замены, поэтому не стал рисковать. Убрал Лукаку только на последние 15 минут. Думаю, дополнительное игровое время пошло ему на пользу», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок состоялся в Тирасполе и завершился победой римского коллектива со счетом 2:1. Решающий гол забил Лукаку на 65-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Шериф Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
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