Оуэн оценил старт «Ливерпуля» в Лиге Европы

Бывший форвард мадридского «Реала» Майкл Оуэн поделился мнением о победе «Ливерпуля» над австрийским клубом ЛАСК (3:1) в первом туре групповой стадии Лиги Европы.

«Это хороший результат для старта в турнире. «Ливерпуль» набрал три балла и находится в отличном положении. Клопп будет доволен, но есть небольшие опасения из-за того, что команда снова первой пропустила. Но в такие моменты игроки проявляют характер и продолжают делать камбэки», - передает слова Майкла пресс-служба УЕФА.

После стартового тура подопечные Юргена Клоппа захватили лидерство в своей группе. ЛАСК располагается на последнем месте.