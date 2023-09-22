Жиго подвёл итоги матча «Аякс» - «Марсель»

Экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель», высказался о результате поединка первого тура групповой стадии Лиги Европы против амстердамского «Аякса» (3:3).

«У нас позитивные эмоции после этого матча. Конечно, изначально мы настраивались на победу, но по ходу встречи все складывалось так, что могли и вовсе проиграть. Поэтому ничья – неплохой результат. Думаю, болельщики остались довольны игрой», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После стартового тура Лиги Европы французский и нидерландский клубы делят второе-третье места в квартете В.